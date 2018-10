“No hay técnico, no se sabe de gestiones, no hay proceso de recambio para una Copa América que está encima, no hay partidos para las fechas Fifa de noviembre. Jesurún está penando con su falta de actividad”, afirma Mejía en su columna dominical de El Espectador.

El comentarista considera que Jesurún está “desbordado por la investigación” sobre reventa de boletería de la Selección Colombia y concluye que está más pendiente de la Fiscalía que de la Federación que preside.

“Creo en la palabra de Ramón, quien me ha jurado ser inocente”, agrega Mejía, quien también tuvo palabras para Néstor Humberto Martínez:

“Para un fiscal mediático y necesitado de hechos, este es un bocado de cardenal, nada menos que la dirigencia del fútbol, para tapar a Sarmiento, Odebrecht, la JEP y otros temas realmente espinosos”.

Volviendo a la Federación, Mejía afirma que a Jesurún “lo ‘acechan’ enemigos como González y Pastrana” y concluye que “hacía mucho rato no se veía una Federación más enredada, menos clara, más a la deriva que esta de ahora”.