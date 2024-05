Falta un mes exacto para que comience la Copa América 2024, un torneo que se disputará en Estados Unidos y que tiene gran expectativa debido a que hay varias selecciones que están en un gran nivel y por eso son favoritas para llevarse el título, como el caso de Argentina, Brasil, Uruguay y la Selección Colombia.

De hecho, del combinado ‘cafetero’ es uno de los que más se espera, teniendo en cuenta que desde que Néstor Lorenzo asumió como técnico el cuadro nacional no ha perdido y por eso es que los aficionados tienen tanta ilusión.

Ahora, hay que destacar que el entrenador está próximo a sacar la lista de convocados y en una de las posiciones en las que hay más dudas es en la de delanteros, ya que hay muchos con un gran nivel y por eso no hay claridad de qué jugadores serán llamados.

Falcao sueña con volver a la Selección Colombia

Teniendo esto en cuenta, es claro que el nombre de Radamel Falcao García está en el radar. Sin embargo, él mismo sabe que no tuvo una gran campaña y por eso no cree que sea llamado, pero independientemente de eso, igual no descarta volver a vestir la camiseta nacional en un futuro.

De hecho, en diálogo con el canal CNN, Falcao aseguró que mientras siga activo, él se imagina aún ampliando su diferencia de goles en la tabla de máximos anotadores.

“Esta temporada no he tenido la oportunidad de volver, porque no he tenido continuidad. Mientras siga estando activo y esté en un nivel considerable para ser tenido en cuenta en la Selección, yo creo que también seguiré soñando con poder estar ahí“, dijo Falcao.

Y agregó: “Llegará el momento en el que diga ‘bueno, ya está bien’, pero mientras tanto, sé que el entrenador está pendiente de mí y cuenta conmigo. Al final, si tengo la posibilidad de jugar, tener continuidad y de estar en buen nivel, creo que puedo ser tenido en cuenta”.

Además, en cuanto a cómo ve a Colombia para la Copa América, aseguró que los jugadores tienen mentalidad ganadora y que por el estado de forma de todos, sí es muy posible que se llegue, por lo menos, a la final.

“Me parece que la mentalidad que está teniendo la Selección es la adecuada, de jugar para ganar. Creo que el equipo tiene mucho talento, tiene capacidad, tiene un cuerpo técnico preparado y ojalá que eso se pueda demostrar ganando un título, no sé si será este, pero me parece que la mentalidad del equipo, la experiencia que está teniendo el futbolista, el compromiso y la manera de creer, nos puede estar acercando más al objetivo que es ganar”, concluyó.

En nuestro Mano a Mano @FALCAO habla acerca de su sueño de volver a la @FCFSeleccionCol siempre y cuando esté en ritmo para ser considerado.

Cabe destacar que Falcao no es convocado a la Selección Colombia desde marzo de 2023, cuando el combinado nacional se midió con Japón y Corea del Sur en una gira asiática que dejó una cifra de una victoria y un empate.

