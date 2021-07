Este domingo, el levantador de pesas Luis Javier Mosquera fue invitado por Ricardo Orrego, de Noticias Caracol, para hablar de su segunda medalla olímpica, pues en Río 2016 logró la de bronce.

En ese diálogo con el periodista, el atleta vallecaucano se mostró muy feliz por todos los mensajes y felicitaciones que le enviaron miles y miles de colombianos. Sin embargo, hubo 2 en específico que le hincharon más el corazón.

“Recibí un mensaje de Falcao y otro de Shakira, me parece un bonito gesto. Me siento agradecido porque ellos me felicitaron y me agradecieron. Es un orgullo saber que personas tan importantes de tu país se toman el tiempo para esa felicitación”, dijo Luis Javier a Noticias Caracol .

Lee También

El futbolista colombiano había trinado una foto de Mosquera en plena competencia, con la que lo felicitó por su medalla de plata, pero luego le envió un mensaje directo para agradecerle por la alegría que le dio al país, al igual que la cantante Shakira.

En ese mismo informativo, el medallista olímpico contó por qué pone su argolla de matrimonio en las zapatillas cuando está en competencia.

“Desde que me casé, cada que salgo a las competencias me pongo la argolla en mi pie derecho. Siento que tengo a mi esposa, a mi familia, que es algo que me impulsa, me da esa fuerza y cuando no la tengo, no siento la misma fuerza. Es una motivación extra, me sirve para levantar las pesas mucho mejor”, relató en Noticias Caracol.