Tras el partido, Galán admitió que necesita trabajar sobre todo el servicio para acercarse a los mejores. “Él sirvió muy bien y marcó diferencias. En cambio, yo cuando no jugaba con mi primero sufría mucho, me presionaba mucho y me ganó más puntos de lo que yo gané”.

“Me voy un poco confuso, esperaba un poco más de mí, pero a la vez me voy contento de vivir esta gran experiencia, hay que aprender y seguir creciendo”, concluyó.