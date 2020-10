Un sismo de magnitud 6,7 ocurrió este viernes frente a la isla griega de Samos, sureste del mar Egeo.

El fuerte sismo se sintió en Esmirna, en el oeste de Turquía, y provocó el derrumbamiento de varios edificios, informaron los medios turcos.

Luego de conocer esta noticia y ver que cientos de personas le preguntaban por redes sociales a Falcao, que vive a Estambul, cómo estaba, el delantero dio un parte de tranquilidad en su cuenta de Twitter.

“Muy triste lo que se puede ver en los videos e imágenes que circulan. Solidaridad con los que sufren en este instante”, agregó el delantero colombiano.

Falcao también publicó en mensaje escrito en inglés en el que recomendó estar alertas y seguir las recomendaciones de las autoridades.

“Mi pensamiento y solidaridad con la gente de Izmir y la costa turca que sufrió el impacto del terremoto. Malas noticias y videos tristes sobre lo que pasó esta mañana. Esté alerta, manténgase fuerte, siga las recomendaciones oficiales”.

My thoughts and solidarity with the people of Izmir and Turkish coastal who suffered the impact of the earthquake. Bad news and sad videos about what happened this morning. Be alert, stay strong, follow the official recommendations.

