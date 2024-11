Luego de estar varios partidos fuera por una grave “lesión miotendinosa del gastrocnemio medial de su pierna derecha”, Radamel Falcao García pudo volver a disputar minutos con Millonarios. Lo hizo en juego contra el Deportivo Pasto por la fecha 16 de la Liga BetPlay, partido en el que Millonarios logró salir victorioso con un marcador de 1-0, gracias al gol de Leonardo Castro.

Sin embargo, un particular hecho causó emoción en estadio El Campín, pues cerca del minuto 80 de partido el partido se pausaba para que entrara el ‘Tigre’ en sustitución de Dannovis Banguero, muestra más que firme de las intenciones de Alberto Gamero de ganar aquel partido que, en ese momento, iba 0-0. Instantes después, ‘Chacho’ Castro colocaba el gol de la victoria.

Tras el partido, en rueda de prensa, el ‘Tigre’ analizó su regreso a la acción en el Fútbol Profesional Colombiano, mostrándose contento también en gran medida por el cariño que le dejaron ver sus compañeros de equipo y los hinchas que estuvieron muy pendientes de su estado de salud.

8″Es difícil estar afuera. Manejar ese tipo de ansiedad, pero yo tengo la experiencia y realmente era el equipo y la gente la que me ha ayudado para gestionar ese tipo de sentimiento. No desesperar y no cometer errores es lo más importante, y poder volver en el momento adecuado”, aseguró el ‘9’ de Millonarios.