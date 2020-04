“Gracias por hacer esto, Eren”, escribió en sus redes sociales Falcao García para reconocer la labor del galeno que se inspira en el ‘Tigre’ para luchar día a día contra el coronavirus en la ciudad otomana de Erzurum.

“Sea esta una oportunidad para agradecer a todos los médicos y personal que trabaja en hospitales y centros médicos”, agregó el samario.

Y concluyó enalteciendo la labor del doctor: “Muchas gracias por todo lo que haces por nosotros, tu valentía y profesionalismo”.

El médico publicó las imágenes en su cuenta de Instagram, donde mostró desde que personalizó su indumentaria hasta que se la puso. Además, plasmó como réplica para Falcao: “Gracias a ti, el Tigre”.

Acá, las imágenes del médico y el cruce de mensajes:

Y sea esta una oportunidad para agredecer a todos los médicos y personal que trabaja en hospitales y centros médicos. Muchas gracias por su valentía y profesionalismo /// We must say THANKS to all the people who work in hospital. Thank you all. #Respect

— Radamel Falcao (@FALCAO) April 20, 2020