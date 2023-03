Fabian Sambueza es uno de los jugadores que más divide en la hinchada de Santa Fe. Eso sí, ninguno desconoce el talento que tiene y lo que le ha aportado al club, pero algunos se quedan en como se dio su salida en finales del 2020 al Junior de Barranquilla.

Varios críticas le hicieron a Fabián Sambueza por elegir pasar al Junior de Barranquilla, justo cuando Santa Fe estaba jugando una final ante América de Cali, la cual perdieron por marcador global de 3-2.

Luego de dos años con el ‘Tiburón’, Sambueza regresó a Independiente Santa Fe y hoy en día es una de las figuras. En entrevista con Caracol Radio confesó que regresó para ser campeón.

“Los jugadores somos estados de ánimo. Cuando uno se siente bien es importante, todo fluye; los compañeros ya te entienden y todo se arma. Si uno disfruta lo que hace, todo sale de una manera un poco mejor; en cambio, cuando es un lugar en el que las cosas son forzadas siempre cuesta un poco más. Acá todo ha fluido y estamos contentos”, comenzó el ‘Chino’.

Quiere ganar un estrella con Santa Fe. “La ilusión no nos la quita nadie. El que te diga que no quiere ser campeón o que el equipo no tiene cómo hacerlo, se debe retirar de esto o dedicar a otra cosa. Tenemos buenos jugadores. Es un plantel maduro mezclado con jugadores jóvenes que tienen muchísimo para dar. Entre el DT y los más grandes les podemos ayudar. Esta linda combinación me ilusiona mucho”.

Luego habló sobre el rendimiento del equipo. “Hubo partidos de local en los que se nos escaparon los puntos con equipos que venían a esperar o echarse para atrás y lamentablemente tuvimos que remar desde abajo”.

“El hincha quiere ganar como sea, jugando bien o mal; uno trata de hacer las cosas bien, ganar unos partidos para subir en la tabla y trabajar con tranquilidad”, concluyó.