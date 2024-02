Fabián Sambueza fue una de las figuras del Atlético Bucaramanga en la victoria sobre Independiente Santa Fe (0-1) en el estadio El Campín, de Bogotá.

El argentino fue titular en el equipo dirigido por Rafael Dudamel y le hizo pasar una mala noche a la zaga ‘Cardenal’. Este era un partido especial para el ‘Chino’ que enfrentaba a su exequipo, con el cual jugó hasta finales del 2023.

Para la mayoría de la hinchada de Santa Fe, Sambueza quedó en deuda con la institución y para otros pocos, era un jugadores que no debía haber salido. Lo cierto es que el argentino fue chiflado por la afición santafereña durante el partido y cada vez que tenía el balón aumentaban las rechiflas.

Al final del partido, Fabián Sambueza habló en la zona mixta con algunos medios de comunicación y allí confesó que su intención era seguir en Santa Fe. Además, se mostró contento por los más de 13 mil hinchas que estuvieron en El Campín, pues es un equipo al que le tiene mucho cariño.

“Fue un partido duro y apretado, en la altura, pero nos vamos felices… para mí sigue siendo un partido más, hay mucho morbo atrás, pero la gente sabe que yo tengo mucho cariño por la institución, tengo muy buena relación con todos”, inició el argentino.

Sobre las rechiflas dijo que “a la gente no le gusta cuando un jugador se va del club y siempre se genera algo que cada uno piensa. Así que bueno, fue un partido lindo, bastante gente, me alegra mucho por Santa Fe que la gente lo acompañe; el club lo necesita. Esta vez les tocó perder, pero creo que el equipo anda bien”.

En el mismo espacio confirmó que su intención era continuar en Santa Fe en este 2024: “Sí, yo tengo cosas que me ligan al club, a la ciudad y por decisión técnica no sentí en el club, y bueno, eso es normal. A algunos técnicos les gusta como jugamos y a otros no. Así es el fútbol”.

Y añadió: “Hay mucha gente que me tiene cariño, otros que no y es normal, yo siempre que voy a los equipos voy a dejar lo mejor de mí desde el lado que me toque. Hoy estoy feliz en Bucaramanga. Ya pasamos la página”.

