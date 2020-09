Merijn Zeeman fue sancionado por “intimidación, injurias, comportamiento incorrecto” hacia un miembro de la Unión Ciclista Internacional (UCI) durante un control de las bicicletas al término de la etapa 17.

Zeeman, de 41 años y miembro del equipo holandés desde 2012, también recibió una multa de 2.000 francos suizos (1.860 euros; 2.200 dólares) por el mismo motivo.

Jury report of stage 18 #TdF2020:

Merijn Zeeman (DS TJV) excluded from the the race and a 2000CHF fine for assault, intimidation, insults or threats against a UCI member after stage 17.

Madouas, Erviti, Hirt and Rolland get 200CHF fine for sticky bottle. Same for their DS’s

— La Flamme Rouge (@laflammerouge16) September 17, 2020