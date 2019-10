green

Luego de haber estado en el conjunto azul a principios de la década de los 2000 y de compartir vestuario con jugadores de la talla de Mayer Cándelo y Héctor Burguez, Morón Barros decidió retirarse de las canchas en el 2005 y estudiar administración de empresas en la Universidad Externado, ya que cómo futbolista no vio un futuro estable y rentable.

“Jugué en Millonarios en la época de Norberto Peluffo y Óscar Cortes. No obstante, llegó un momento en mi vida en el que me tocó tomar decisiones y, la verdad, en ese instante no vi posibilidades de éxito en el fútbol. Entonces decidí retirarme y entrar a la universidad”, afirmó el exfutbolista en una entrevista para Pulzo.

Con respecto a cómo ingresó a la política, el hoy candidato al Concejo de Bogotá señaló que fue por un amigo de la universidad. “Cuando entré a estudiar conocí a varias personas, una de ellas se había lanzado a edil de Suba. Por él, se puede decir, que yo inicié a trabajar en la política, a preocuparme por los problemas de los demás y a ser un líder social”.

A pesar de haber sido futbolista profesional, de unos de los equipos más grandes de Colombia, muy pocas personas lo reconocen. La mayoría de la gente lo recuerda es por su nombre, el cual es el mismo de su padre, Jaime Morón, uno de los mejores jugadores en la historia del cuadro ‘embajador’.

“El reconocimiento que hay por mi padre me ha servido mucho para hablar de deporte y acercarme a la gente, sobre todo a las personas mayores que lo vieron jugar. Gracias a Dios mucha gente recuerda a mi papá y eso me ha abierto algunas puertas a que me escuchen y se lleven una recordación mía”, finalizó el exjugador del equipo capitalino.

