El pasado fin de semana hubo conmoción en el fútbol brasileño tras la desaparición de Marcelinho Carioca, histórico del Corinthians y uno de los futbolistas más recordados por su nivel para cobrar tiros libres.

El exjugador, de 51 años, protagonizó un escándalo por una supuesta infidelidad que tuvo que confesar por medio de un video. Esto luego de que el esposo de la mujer con la que presuntamente había tenido un amorío lo obligara.

Después de aparecer por última vez en redes en un evento del cantante Thiaguinho, que se realizó el pasado domingo en el estadio del Timão, las autoridades brasileñas alertaron por un posible secuestro, tras encontrar el vehículo de Carioca abandonado en una vía de Sao Paulo.

Cuando se encontraban desplegando el operativo de rescate, apareció en redes sociales la que sería la primera prueba de supervivencia.

Con un golpe en un ojo y sin camisa, Marcelinho habló y confesó haber estado con la pareja del sujeto que lo había raptado unas horas antes.

“Estaba en un show de samba y de ahí salí con una mujer que está casada, como he sabido después, y el marido me pegó, me secuestró y me llevó”, expresó el legendario jugador ante la cámara.

La mujer que protagoniza la historia, también apareció en el video, aunque sin rastros de maltrato: “Confirmo todo lo que ha dicho, estoy casada y mi esposo le secuestró y lo mantuvo en cautiverio”, dijo.

Tras la vergonzosa confesión, Marcelinho Carioca fue liberado y llevado a una dependencia por medio de una patrulla.

Marcelinho negó la confesión

Luego de quedar en libertad, el brasileño negó todo lo que tuvo que decir en el video que se viralizó en las redes.

“Si te apuntan con un arma a la cabeza y te obligan a hablar, ¿qué haces? Me vi obligado a decirlo. Taís es una mujer brillante, guerrera, fuerte, trabajadora, que no tiene nada que ver, es solo amistad”.

