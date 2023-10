Atlético Nacional se ha caracterizado por tener buenos jugadores en sus plantillas desde hace un buen tiempo, como lo es el caso con Camilo Zúñiga, exjugador ‘Verdolaga’ que debuto en el club en el año 2022 y se retiró en el 2018 en el mismo, cuenta una experiencia que ha tenido con algunos hinchas en una entrevista con AS Colombia.

Sin embargo, el último partido de Camilo Zúñiga, que habló de su relación con Neymar, no fue lo que él se esperaba, ya que, Atlético Nacional jugaba la final de la liga colombiana frente al Tolima y en los últimos minutos del compromiso, Zúñiga ve la tarjeta roja y deja al equipo con un jugador menos lo que conllevaría que se fueran a la tanda de penaltis y Nacional perdería dicha final. Ahora, en la entrevista concebida por AS Colombia al exjugador ‘Verdolaga’, Zúñiga dice que todavía hay hinchas que le recriminan aquella roja en esa final.

“Dos o tres culicagados no me vieron con Nacional antes y me reclaman la final del 2018. Lo que queda lo que uno en realidad le dio al club y el club le dio a uno”, indica Zúñiga acerca del reclamo de algunos hinchas sobre la final ante el Tolima en el primer semestre del año 2018.

Después de su etapa en el viejo continente, Zúñiga regresó a Atlético Nacional, que acaba de cambiar de técnico, y seis meses después se retiró del fútbol profesional. En su segunda etapa como jugador ‘Verdolaga’ casi no pudo tener acción dentro del terreno de juego, pues las lesiones lo mantuvieron marginado por un largo lapso de tiempo.

Camilo Zúñiga tuvo un gran recorrido en el fútbol internacional, pasó por el AC Siena, Napoli y Bolonia en Italia y en el Watford, de Inglaterra en los cuales tuvo destacadas actuaciones que siempre lo llevaron a estar en la selección Colombia, además de ser pretendido por el Barcelona y la Juventus.

