Camilo Zúñiga, exjugador de fútbol y considerado uno de los mejores laterales derechos que ha tenido el fútbol colombiano, estuvo con el portal web AS Colombia y contó detalles acerca de su carrera deportiva y vida personal.

Zúñiga, que supo vestir las casacas de Atlético Nacional, Napoli, Watford y la selección Colombia, se retiró del fútbol en el año 2018 en el mismo equipo donde debutó, Atlético Nacional. En sus relatos para AS Colombia, Camilo Zúñiga indicó que su retiro estaba planificado para en ese periodo de tiempo y que se ha dedicado a los proyectos personales y a disfrutar de su familia.

Durante su conversatorio, Zúñiga no dejó pasar la oportunidad para hacer una crítica a todo el país, a todo aquel que vive y siente el fútbol, pues él siente que en Colombia se valoran muy poco a los jugadores ídolos y referentes de nuestro balompié nacional.

“Yo voy a ser claro y directo. Creo que cero (se valoran los ídolos) en el sentido en que he estado en otros lados y aprecian más el trabajo de uno que en casa. No solo por mí, sé que ha pasado con muchos jugadores. Mira lo que le pasó a Carlos Sánchez que se fue para Argentina y en una entrevista dijo que lo vivió en Colombia, no pudo haber pasado”.