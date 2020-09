Este miércoles el Everton disputará su segundo partido de la temporada, que será correspondiente a la segunda ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra y contra el Salford City.

La gran incógnita por estas horas es si el técnico Carlo Ancelotti volverá a incluir a los colombianos James Rodríguez y Yerry Mina en la formación titular, como lo hizo el pasado domingo en la victoria por 1 a 0 contra el Tottenham, por la primera fecha de la Premier League.

El partido entre el Everton y el equipo de cuarta división empezará a las 2:15 p.m. hora colombiana y se podrá ver por televisión en Colombia a través del canal ESPN 2.

En esta ronda del torneo las series son a un solo partido, lo que quiere decir que quien gane mañana en el estadio del equipo de los colombianos avanzará directamente a la tercera ronda.

En sus redes sociales, el cuadro azul de Liverpool promocionó el partido de este miércoles con una foto de James. Este miércoles se sabrá si dicha publicación fue premonitoria de una posible titularidad del colombiano. Esto posteó el Everton en su cuenta de Twitter sobre el duelo de mañana:

⏳ 24 HOURS TO GO! ⏳

Our #CarabaoCup quest starts on Wednesday evening as we take on @SalfordCityFC at Goodison Park for a place in Round Three!

Get your limited-edition matchday programme! ⬇️

— Everton (@Everton) September 15, 2020