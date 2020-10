green

El Everton se enfrentará este domingo al Newcastle, en el partido correspondiente a la séptima fecha de la Premier League que se jugará desde las 9:00 a.m. hora colombiana.

Este encuentro es particular porque será el primero de la temporada en el que no estará James Rodríguez. El zurdo ni siquiera fue convocado por su técnico, Carlo Ancelotti, porque aún no se ha recuperado del todo de las dolencias que aqueja desde la semana pasada, luego de recibir un golpe en los testículos en el partido contra el Liverpool.

El equipo azul debe ganar para mantenerse en el liderato de la liga inglesa. La semana pasada perdió por primera vez, contra el Southampton y un tropiezo más lo empezaría a alejar de la primera posición que conservó en las primeras seis jornadas del certamen.

El colombiano Yerry Mina sí será inicialista en el duelo de este primero de noviembre.

Ver en vivo Everton vs. Newcastle

El partido será transmitido por televisión para toda Latinoamérica en el canal ESPN 2, desde las 8:50 a.m. de este domingo.

A continuación, algunas imágenes del último entrenamiento de los ‘Toffees’ previo al encuentro contra las urracas: