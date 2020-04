green

“Le dije: Nairo, creo que el ciclo ha acabado aquí, para ti y para nosotros. Creo que es bueno dar un paso en tu carrera deportiva, que busques un ambiente nuevo, que te rodees de gente y que refresques tu cabeza”, relató Eusebió Unzué.

El mánager indicó que la decisión de terminar el vínculo fue suya y no del pedalista boyacense, pues tenía varios motivos para que Quintana no siguiera: “Estaba perdiendo un poco esa capacidad de líder que él echa en falta; por eso le dije: Vete, da ese paso”.

Y agregó: “Era una loza muy pesada la que él soportaba en Movistar, de estrés, responsabilidad y de ser líder único, algo que no lo íbamos a poder solucionar de ninguna manera”.

Luego, afirmó que no se equivocó con la medida: “Fue lo mejor que pudo pasar; ahora Nairo tiene una sensación de aire fresco, de estímulo, de abrir sus horizontes… Y encima, ha ido en un nivelazo con el que ha ganado lo que ha ganado para darle sentido a quien lo fichó y llenarse de tranquilidad”.

Unzué cerró el tema apuntando que se siente feliz por lo conseguido por Nairo Quintana en el Arkea, conjunto al que pasó después de casi una década en el Movistar: “Lo sigo admirando y me encanta verlo ganar, me hace ilusión. Lo digo de corazón, no es una pantomima”.

