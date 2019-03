Ese evento es liderado por el mismo grupo de organizadores del Tour de Francia y tiene presencia en los países más importantes del ciclismo mundial. De hecho, en los últimos años, en Colombia, L’Etape se ha llevado a cabo en la ciudad de Medellín.

Chaves será uno de los embajadores de la edición de este año en Australia, que se llevará a cabo el próximo 30 de noviembre. Al ser una carrera aficionada, cualquier persona puede inscribirse en ella y tener el lujo de correr junto a sus ídolos.

El artículo continúa abajo

“Estoy muy contento por ser el embajador de L’Etape Australia, no puedo esperar al 30 de noviembre para empezar a multiplicar sonrisas con todos ustedes en Australia”, comentó Chaves en su cuenta de Twitter al ver que la organización de la competencia lo presentó al público como embajador.

“Esteban compartirá experiencias exclusivas del mundo del ciclismo profesional y correrá con ustedes el sábado 30 de noviembre. ¡Bienvenido al equipo, Esteban!”, expresó la organización de L’Etape Australia en esa misma red social.

I'm so happy for be the ambassador at @letapeaustralia, can't wait for 30th November for start at #multiplysmiles with all you in Australia 😎😎😎😎😎 @funchaves https://t.co/RmKhevK2Ru

— Esteban Chaves (@estecharu) March 7, 2019