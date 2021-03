Esteban Chaves no solo fue el mejor ‘escarabajo’ de la competencia, en la que se adjudicó la etapa reina, ya que también fue el que más camisetas se llevó y el que más gozó en el momento de la premiación.

De hecho, lució sus 2 maillots en la tarima principal junto a Adam Yates, corredor británico que se quedó con el título de la Vuelta a Cataluña.

Fue por ello que la cuenta de Twitter del ‘BikeExchange’, equipo del pedalista colombiano, compartió una imagen en la que el popular ‘Chavito’ saca pecho delante de Yates por su doble conquista.

“Ja, ja, pero mira Adam, ¡tengo dos camisetas!”, habrían sido las palabras del colombiano para el campeón de la ronda catalana, según lo interpretó la publicación de su equipo.

Haha but look Adam, I got two jerseys!

😆👚👕#VoltaCatalunya100 pic.twitter.com/0gtCINmWSk

— Team BikeExchange (@GreenEDGEteam) March 28, 2021