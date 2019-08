green

Egan Bernal explicó en diálogo con Vicky Dávila que era su deseo ver a Duque en el acto público que se le rindió en Zipaquirá, pero que entendió su ausencia debido a que el mandatario tenía compromisos con la celebración del Bicentenario.

“Es mentira que no quise a Duque, yo quería que estuviera el presidente; pero él tenía su evento en otro lado y no podía ir, lo entendí”, indicó.

Además, señaló que nunca estuvo molesto cuando el presidente anunció en un principio que le iba a dar la Orden al Mérito y no la Cruz de Boyacá, condecoración que finalmente le será entregada.

“Ni siquiera entendí; no me puse a buscar, no sabía qué tan importante eran esas medallas. Lo que vi fue que empezaron a atacar al presidente porque se la había dado a otra persona y no a mí”, apuntó.

Finalmente, dijo que los políticos deben estar al margen del deporte si no lo conocen: “La política y el deporte se pueden mezclar si el político sabe de deporte y lo apoya, si no, que no se meta”.