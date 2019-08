green

Esto fue lo que dijo Petro, sin editar: “Egan Bernal vivía en un barrio que es parte de la historia de Zipaquirá: El Bolívar 83, el barrio del M19, el barrio que con mis manos a mis 21 años ayude a construir y dirigir en plena lucha con toda su comunidad”.

https://t.co/sInSZECmuQ — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 8, 2019

Lo de decir que había ayudado a construir el barrio con sus manos también cayó mal.

Petro también trinó: “El barrio Bolívar 83 se fundó en el bicentenario del natalicio del Libertador, dirigimos una toma d tierra de la curia, 1.500 personas, mayoría mujeres, lucharon, resistieron el desalojo y construyeron con trabajo comunitario el barrio, fue el hogar del campeón del tour de France”.

En entrevista con Vicky Dávila en la W, el campeón dijo: “Eso lo vi y la verdad no lo entendí… sí había escuchado que él hizo este barrio, no entendí por qué la gente le dio tan duro, me pareció normal”.

El vencedor del Tour de Francia 2019 no vio el trino de Petro como oportunista: “(No sabía) ni que él se hubiera apropiado del triunfo. Iba a responder, pero después dije que me iban a criticar a mí. Debe tener un trasfondo de lo que no quiero hablar en este momento”.

Este fue uno de los trinos que criticaron lo escrito por Gustavo Petro: