“Colombia es fantástica. Es maravillosa porque tienes todo, lo que quieras. Puedes llegar hasta aquí, es un paraíso”, dice el encabezado del video publicado en las redes sociales del Education First.

Además, hay relato en inglés y en español que acompaña a las imágenes y que exalta las bondades del país, de su gente y el crecimiento de ciudades como Medellín.

También se pueden apreciar parajes naturales como los de Guatapé y se recalca que es una tierra feliz a pesar de las dificultades, por lo que se hace una invitación a visitarla.

Acá, el documental completo:

“Colombia is fantastic. It’s wonderful because you have everything here. Whatever you want, you can get here. It’s a paradise.” – @danifmartinez96

— EF Education First Pro Cycling (@EFprocycling) March 5, 2019