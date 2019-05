green

El lío para el que será capo del equipo Movistar en el próximo Tour de Francia es que el Arkéa es un equipo de categoría Professional Continental, que solo participa por invitación en las grandes vueltas (Giro de Italia, Vuelta a España y el Tour).

Así lo recoge El Espectador, diario que tuvo acceso a la información del Ouest France y que también detalla que en sus filas ya hay dos corredores de primer nivel. El primero es el embalador alemán André Greipel, apodado ‘El Gorila’, además del francés Warren Barguil, que brilló en la ronda gala de hace dos años, cuando terminó siendo dueño de la camiseta de mejor escalador y ganador del premio a la combatividad.

Sin embargo, el medio colombiano señala que, pese al renombre de ambos ciclistas, su cambio de equipo terminó marginándolos de los primeros planos recientemente.

No obstante, la versión que liga a Quintana con los franceses no ha sido confirmada ni refutada oficialmente hasta el momento, dado que él se encuentra concentrado en su intención de ganar de una vez por todas el Tour de Francia este año, evento para el que no dejó dudas que será el líder de la escuadra telefónica.

De su desempeño allí podría depender gran parte de su futuro, indica El Espectador, aunque mientras tanto se ha manifestado tranquilo y esperanzado en que sus compañeros para la segunda gran vuelta del año le puedan ayudar a conseguir su objetivo.

En años pasados se ha hablado incluso del interés del equipo kazajo Astana, del también boyacense Miguel Ángel López, como posible interesado en contratarlo cuando acabe su contrato con su equipo actual, aunque esto era antes de hacerse con los servicios de ‘Supermán’.