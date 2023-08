El argumento en que se basa el dirigente deportivo para buscar fuera de las canchas un resultado positivo para el club es una supuesta actuación “irregular” del árbitro del cotejo, el central Diego Ulloa.

Para el dirigente del cuadro ‘asegurador’ los 3 puntos sobre la mesa de La Equidad sería “lo más que justo y merecido por la forma cómo se terminó el partido”.

Cabe recordar que el técnico del cuadro capitalino señaló a hinchas del Junior de Barranquilla de agredir al árbitro Elkin Echavarría con un objeto contundente desde un costado de la tribuna.

“Queremos ver el informe arbitral porque él (Ulloa) termina el partido como si hubiera cumplido el tiempo en una forma muy irregular porque los jueces de línea están en el centro de la cancha, no están en su sitio, ellos abandonan su lugar de trabajo, se reúne con personas del Junior, presentaremos las grabaciones como prueba fehaciente, y no habla con nadie de La Equidad., No nos dieron ninguna explicación”, dijo en el programa.