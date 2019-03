En el episodio de este domingo, que se tituló ‘Conoce cómo fueron los últimos días de vida de Andrés Escobar’, Diva aseguró que los familiares del deportista “nunca han aceptado hablar con los vinculados en este crimen”.

En ese sentido, Santiago Escobar afirmó:

“Me han buscado a mí, pero yo no he querido hablar con ellos. Me los he encontrado un par de veces en Medellín, otra vez en el aeropuerto El Dorado y me querían dar explicaciones, pero yo no las he querido recibir […]. La vida de Andrés no la remedia nadie”.