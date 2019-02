View this post on Instagram

Amigos venezolanos: No están solos. Estamos con ustedes y los apoyamos. No se cansen de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharán, si no se dan por vencidos. Libertad para los venezolanos. Vamos Venezuela. 🇻🇪 🇻🇪 🇻🇪 Venezuelan friends: We are with you and we support you. So let’s not get tired of doing what is good. At just the right time we will reap a harvest of blessing if we don’t give up. #venezuelalibre