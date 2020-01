Los fanáticos aprovecharon el partido entre Real Madrid y Valencia, choque que abrió la Supercopa de España en Yeda, Arabia Saudita, para intentar su objetivo sin percatarse de qué decía su pancarta.

“Sergio Ramos, el sueño de mi vida es darme tu camiseta”, decía la bandera.

Al parecer, los fanáticos no dominaban el idioma castellano, motivo por el que la traducción que hicieron no les quedó bien, pues seguramente querían decir: “Sergio Ramos, el sueño de mi vida es que me des tu camiseta”.

El compromiso terminó 3-1 a favor del elenco ‘madridista’, en donde el colombiano James Rodríguez actuó a partir del minuto 77.

La otra semifinal será este jueves 9 de enero entre Barcelona y Atlético de Madrid.

Acá, la pancarta en cuestión: