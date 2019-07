“Nairo se ha metido en la fuga, iba bien y su victoria tácticamente nos favorece para lo que queda. No ha sido nada sorprendente su victoria, es un tipo duro, nunca se rinde y ha demostrado quién es”, dijo el alavés en meta.

El campeón del Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016 pasó del puesto 12 al 7 en la clasificación de la carrera de ciclismo más importante del mundo. Con el gran trabajo que hizo este jueves, partiendo del pelotón a 170 kilómetros de la meta y ganando en solitario, el boyacense ahora está a 3 minutos y 54 segundos del líder de la carrera, el francés Julian Alaphilippe.

Landa explicó la táctica del Movistar en el Izoard, tirando en cabeza del pelotón cuando Quintana iba por delante y dejando al Ineos el mando en la cima.

“En el Izoard vimos a alguno que iba sufriendo y aceleramos, luego cambiamos la estrategia. No se movió nadie hasta el final. En la fuga estaba Nairo y por eso estaba nerviosa la gente, había que respetar“, explicó el español, que ahora es octavos en la general.

“Ha sido un día duro y de los otros líderes nadie ha perdido. Queda un final interesante del Tour, vamos a ver si somos capaces de hacer algo importante y alcanzar el podio. Hay que jugársela, lo intentaremos“, agregó Landa.

Sobre Alaphilippe, líder del Tour, ya no hay sorpresas, según el ciclista alavés. “Sabemos que no van a dejar moverse a nadie y será difícil controlar. Alaphilippe ahí está y ya no sorprende, se le respeta, se le ve menos fuerte pero aguanta”.