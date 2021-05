green

Este viernes, los periodistas Carlos Antonio Vélez y Guillermo Arango protagonizaron un tenso debate en torno a lo viable que es que sigan jugando partidos de fútbol en Colombia en medio de la crisis social que atraviesa el país. Esta semana, los encuentros de Copa Libertadores que se llevaron a cabo en territorio nacional se vieron afectados por enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, algo que fue ampliamente criticado en todo el continente.

Vélez es partidario de que el deporte siga su curso, más allá de que su desarrollo se vea opacado por los enfrentamientos violentos o las protestas del paro nacional. Por su parte, Arango insistió en que Colombia no está en capacidad de albergar partidos de fútbol y mucho menos de organizar la Copa América.

El cruce de posturas entre ambos fue constante y terminaron protagonizando un acalorado debate de más de 18 minutos. Arango fue enfático en rechazar los actos vandálicos que opacan la protesta pacífica de la mayoría de colombianos y criticó enérgicamente a los directivos del balompié nacional y las autoridades locales que preferían que el fútbol siguiera y son indolentes con lo que sucede por estos días.

Vélez se molestó con ese planteamiento y llevó la discusión al terreno personal. El reconocido comentarista interpretó que su compañero de programa apoyaba el paro nacional y lo invitó a que también cesara sus actividades, porque le parecía que era lo más coherente. Arango le repitió en varias ocasiones que él quiere seguir trabajando y que se puede hablar del fútbol mundial por estos días, en caso de que el nacional sea suspendido indefinidamente.

Usuarios en redes sociales elogiaron el comportamiento de Arango durante el debate con Vélez. Así se lo hicieron saber durante varias horas este viernes, a tal punto que lo convirtieron en tendencia por las numerosas felicitaciones que le enviaron. La mayoría de oyentes destacó la paciencia que tuvo ante los ataques del comentarista y la altura con la que los respondió.

A continuación, algunas de las frases más sobresalientes del extenso debate que protagonizaron los periodistas y varios de los elogios que recibió Arango por su postura en el mismo. También podrá encontrar el audio completo de la discusión.

Arango: No estoy de acuerdo con la Copa América en Colombia. No estoy de acuerdo con que el fútbol sea ajeno a lo que está pasando hoy, con muchísimos problemas. No es normal jugar así. Es terrible que sigamos como si nada pasara, una desconexión total y una indolencia…

Vélez: Hay gente que quiere jugar, déjennos jugar. Y si usted no quiere venir mañana al programa, no venga, si quiere hacer paro, haga paro.

Vélez: Cuando usted no había nacido, aquí en Colombia, con los carteles, se jugaba. El día que el candidato presidencial que está articulando toda esta sinvergüenzada en este país, el día que quemó a los magistrados en el Palacio de Justicia, ese día se jugó Millonarios vs. Unión Magdalena. Yo lo comenté.

Arango: Colombia no está para esto (la Copa América), Colombia no está para fiestas

Vélez: Colombia nunca ha estado para nada. Nosotros arrastramos una guerra de muchísimos años. Aquí ha habido de todo. Eso no es nuevo y siempre hemos hecho lo mismo. ¿Entonces paramos el país?

Vélez: Yo sabía que les iban a salir todos esos mamertoides encubiertos a decir: ‘Oigan y ustedes no le dicen nada a ese tipo’. Díganme lo que quieran. Yo tengo muchos defectos, pero tengo unas pelotas más bien puestas, hermano. Peores toros me he encontrado en el camino y los he toreado. Yo miedo no le tengo a estas vainas.

Vélez: Vea, Guillo. Si yo tuviera el mismo gusto suyo, yo ya le hubiera dicho a la empresa: ‘Vean, yo estoy con el paro. Yo no acepto que el fútbol esté funcionando. Entonces yo me retiro y me dan una licencia no remunerada’. Uno tiene que ser coherente.

Vélez: ¿Por qué no se puede jugar al fútbol?

Arango: Porque usted está exponiendo la integridad de los deportistas. Usted no sabe en qué momento pueda suceder algo grave.

Vélez: Paremos el país entonces… Yo sí le digo: si usted cree que el fútbol debe parar, usted hace parte del fútbol, pare si quiere. Los que queremos seguir trabajando, sigamos trabajando.

Arango: Ahora… si usted quiere que yo no vuelva al programa, eso es otra cosa.

Vélez: No, no. Esta no es la dictadura de la izquierda. Usted puede venir aquí tranquilo y decir lo que quiera. Lo invito a dos cosas. Si ve desconectada a mucha gente, usted no se conecte a las redes sociales porque lo embrutecen y, en segundo lugar, le ratifico, está en toda la libertad de hacer y decir lo que quiera. Si quiere promover el paro y hacer paro, pare.

Respeto y admiración por el trabajo de @guilloarango. Lamento la incómoda situación que tuvo que sortear al aire, pero lo hizo con la altura y el profesionalismo de siempre. ¡Abrazo Guillo! — Miguel Gordillo (@MiguelAGordillo) May 14, 2021

@guilloarango buenas tardes guillo . Estaba escuchando lo que se escuchó en @Antena2RCN .. mis respetos .. así se habla .. con criterios y con carácter .. y si estoy con ud .. se debe parar en estos momentos el fútbol y n a la copa ..abrazo . Y no se deje — alexander rivera (@skinfc) May 14, 2021

@guilloarango Felicitaciones Guillo está mañana lo escuché muy parado ante este señor….. debe tener uno mucha paciencia para aguantarselo — Alejandro Prieto (@alprieto25) May 14, 2021

Qué grande @guilloarango cantando la tabla https://t.co/8jd4bAOuN9. Hay que apoyar esa camada de periodistas deportivos íntegros y que no son vende humo o acomodados @stevenarce @PinoCalad @JulianCaperaB @MdeFrancisco12 @udsnoexisten entre otros. Respaldo total a estos cracks. — Andrés Aristizábal (@amaristizabalr) May 14, 2021