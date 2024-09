Bolivia goleó 4-0 a Venezuela en el estadio municipal de El Alto, en un partido que estuvo marcado por las condiciones climáticas, pues la ‘Verde’ sacó provecho de la altura para conseguir los tres puntos y enderezar el camino en la Eliminatorias.

Justamente, el encuentro disputado en esa ciudad fue centro de comentarios por parte expertos y fanáticos, quienes cuestionaron el riesgo que pueden correr los jugadores al practicar un deporte de alto rendimiento a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Periodista contó problema de salud que sufrió en El Alto

A través de X, el periodista Juan Camacaro fue una de las personas que expuso cómo es la situación en El Alto, mencionando que tuvo que ser atendido por el personal médico del estadio ante una descompensación que sufrió por la altura.

“Mi experiencia en El Alto fue fatal: cuando llegué al estadio ya venía con un dolor de cabeza tremendo, mareos y náuseas. Antes de empezar el partido vomité, me atendieron en la ambulancia que estaba dentro del estadio y me inyectaron para no descompensarme”, escribió.

De hecho, el comunicador venezolano detalló que tuvo taquicardia y saturó mal, mencionando que cualquier persona que esté de visita en ese territorio puede llegar a tener complicaciones de salud.

“Durante todo el primer tiempo tuve taquicardias y en el descanso me atendieron nuevamente en la ambulancia. Estaba saturando entre 74 y 75 por la altura, me pusieron oxígeno y me recomendaron irme a mi hotel en ese momento. Decidí quedarme, pero realmente la pasé muy mal”, agregó.

Finalmente, Camacaro arremetió contra la Conmebol por aprobar esos escenarios para las Eliminatorias, alertando que puede ocurrir una tragedia en futuros partidos.

“Ya estoy en el hotel, estoy bien y agradezco a los servicios médicos del estadio por la buena atención en todo momento. Yo ni siquiera jugué y terminé así. Es una irresponsabilidad de Conmebol permitir que se jueguen partidos en esta sede. Ojalá no ocurra una tragedia”, concluyó.

