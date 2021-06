green

Uno de los puntos más reprochados a Wilmar Roldán fue el gol anulado a Uruguay, que hubiera significado la victoria sobre la selección guaraní en las eliminatorias sudamericanas.

Después del empate 0-0 en el estadio Centenario, de Montevideo, el capitán uruguayo Diego Godín repasó la jugada. Luego del análisis, en donde se ve que el gol era legítimo, cargó contra la Conmebol.

En su Twitter, Godín mostró la jugada, que fue analizada por el VAR. En ella se ve que Matías Viña estaba adelantado, pero él no participó en la acción.

El centro charrúa lo recibió Matías Vecino, que dio el pase atrás para el ingreso de Jonathan Rodríguez, que disparó y anotó.

No obstante, Roldán —que también fue señalado por no expulsar a un uruguayo que pateó el rostro de un rival— no convalidó el tanto y después de la revisión del VAR el juego se mantuvo en ceros.

Godín sintetizó lo ocurrido con dos sencillas palabras: “Vergüenza, Conmebol”.

Era gol válido de la selección de Uruguay

Por lo menos así lo sostiene el exárbitro internacional Javier Castrilli, que en su Twitter atacó al cuerpo arbitral.

Dijo que era “tremendo” lo anulado, pero fue más allá. Señaló a Nicolás Gallo, el juez colombiano encargado del VAR, y dijo que era “nada confiable”.