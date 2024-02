Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

Atlético Nacional vive una crisis deportiva. Parece que el cuadro verde no podrá levantar cabeza durante el primer semestre de 2024.

El cuadro verde perdió 0-3 el duelo de vuelta de la serie frente a Nacional de Paraguay el miércoles en la noche en el estadio Atanasio Girardot. Lo hizo aunque fue, durante el partido, el conjunto que más veces se acercó al arco del rival (lo hizo en 27 oportunidades, mientras que el cuadro guaraní solo se acercó 14 veces).

(Vea también: Hinchas de Atlético Nacional aplaudieron al rival que los eliminó y hasta gritaron un gol)

Sin embargo, el equipo paraguayo, que se ubica en el puesto 10 de la tabla de posiciones de su Liga local, en la que juegan 12 equipos, fue más efectivo. De los acercamientos al área rival de cada equipo, siete representaron peligro y merecieron la intervención de los arqueros Santiago Rojas (Atlético Nacional) y Antony Silva (Nacional de Paraguay).

Los paraguayos anotaron tres veces. El conjunto criollo no logró hacerlo. Eso se explica, en parte, porque durante todo el encuentro intentaron repetir, sin fruto, la misma fórmula de ataque: tirar centros desde los costados hacia el área para que Jéfferson Duque o Eric Ramírez cabecearan la pelota.

Pero tanto los defensas paraguayos, como el guardameta Silva, que eran más altos que los atacantes del cuadro colombiano, siempre ganaron los duelos. No obstante, uno de los futbolistas más incisivos de Atlético Nacional en la zona ofensiva fue el venezolano Eric Ramírez, quien después del final del encuentro se mostró desconsolado.

El delantero venezolano Eric Ramírez de @nacionaloficial habló tras la eliminación de la Copa Libertadores 2024 contra Nacional de Paraguay. pic.twitter.com/BrQKranMiw — ᴊᴜᴀɴᴄʜᴏ🎱 (@juanchoserrano_) February 29, 2024

En el partido, Ramírez corrió las pelotas que le ponían sus compañeros a profundidad. También intentó marcar un tanto con una acrobática chalaca. Pero no le salió. La confianza que mostró en los primeros minutos se vino abajo cuando, después de los goles que marcó el cuadro paraguayo, los hinchas que llegaron hasta el Coloso de la 74 empezaron a cantar en contra de sus jugadores. Después desapareció un poco del partido.

“Yo tengo mucha frustración, mucha tristeza. Ya no sé ni qué pensar, la verdad es que cada día que perdemos me siento peor. Intento matarme dentro de la cancha, pero lo que hay es tristeza y ahora nos toca más duro. Sabemos que la gente no está contenta. La única forma de que esto cambie es ganando para que ellos se vuelvan a enchufar con nosotros”, dijo Ramírez en la zona mixta posterior al encuentro.

(Vea también: Cuánto ganará Pablo Repetto en Nacional, platal que lo convenció de tomar ese ‘chicharrón’)

El futbolista, que después del final del partido aseguró que aunque él es un futbolista fuerte, la situación que están viviendo lo está superando, también dijo que espera que la ruptura entre los aficionados del cuadro verde y el grupo de jugadores se pueda sanar pronto para que se genere un mejor ambiente y ellos puedan competir con mayor tranquilidad.

Por otro lado, Ramírez también habló sobre la llegada del entrenador uruguayo Pablo Repetto, quien se convertirá en el técnico extranjero número 35 de la historia de Atlético Nacional, y del que se espera que llegue pronto a la ciudad para asumir su cargo en este momento de crisis deportiva que vive el equipo.

Eric Ramírez🇻🇪 dando la cara en una entrevista post-partido, luego de que Atlético Nacional se fuera eliminado de Libertadorespic.twitter.com/qALMPIvEhE — Pedro García | The Ball Club (@TheBallClub08) February 29, 2024

“Ahora llega un grupo técnico nuevo. Esperemos que vengan con todo el positivismo. Nosotros los intentaremos asumir su idea con el grupo y salir de esta situación lo más rápido posible”, concluyó Ramírez, que fue uno de los goleadores del elenco antioqueño en 2023 después de celebrar 9 veces y dar dos asistencias.

Lee También

En la zona mixta también habló el lateral izquierdo Álvaro Angulo, que fue duramente criticado por los hinchas que estaban en las tribunas durante el partido. “Todo el grupo está frustrado por lo que estamos viviendo en este momento”, señaló.

El próximo encuentro que disputará Atlético Nacional será el próximo domingo, cuando en una prueba de fuego, visite al Junior en el estadio metropolitano de Barranquilla en el duelo válido por la décima fecha de la Liga Betplay-1. Las acciones están programadas para empezar a partir de las 8:20 p.m.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.