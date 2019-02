La revancha de Kovalev llegó seis meses después que hubiese perdido la corona frente al colombiano en Atlantic City, el pasado 4 de agosto, cuando el de Apartadó lo sorprendió con un nócaut espectacular en el séptimo asalto.

El artículo continúa abajo

Esta vez, Kovalev no se dejó sorprender por los golpes de Álvarez. Dos de los jueces vieron ganador a Kovalev con tarjetas de 116-112, mientras que un tercero no le dio ni un solo asalto y anotó 120-108.

Kovalev controló el ritmo durante toda la pelea; dominó con su directo y realizó combinaciones de ambas manos que fueron decisivas para conseguir los puntos.

El púgil colombiano perdió el invicto al sufrir la primera derrota como profesional y deja su marca en 24-1, con 12 triunfos por vía del nócaut.

Aunque comenzó bien la pelea tras colocar varios golpes con su gancho de izquierda, al final no pudo superar el directo demoledor de Kovalev, que siempre lo mantuvo en la distancia y le marcó los puntos con buenas combinaciones de manos.

“No tengo excusas. Sabía que si llegaba a la distancia, él (Kovalev) sería el favorito, así que intenté presionar la pelea. Pienso que tuve una buena actuación, pero no obtuve el resultado. No me veo como un perdedor, pero hay que darle crédito. Salió y demostró que quería ganar la pelea”, reconoció Álvarez.