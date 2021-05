A falta de 16 kilómetros para la meta, Egan Bernal atacó junto al italiano Filippo Ganna para quedarse con las bonificaciones del ‘sprint’. No obstante, Remco Evenepoel logró alcanzar y pasar al zipaquireño.

Jhonatan Narváez, ciclista del Ineos, al ver la maniobra del belga decidió acelerar el paso y los adelantó a los dos, evitando que el corredor del Deceuninck Quick Step le descontará tres segundos al ‘cafetero’.

Evenepoel, de igual manera, consiguió dos segundos de bonificación luego de cruzar el embalaje detrás del ecuatoriano, mientras que Egan obtuvo el segundo restante gracias a que estuvo atento al movimiento de su compañero.

Después protagonizar esa emocionante batalla en el último ‘sprint’ intermedio de la fracción, el joven corredor belga espero al pedalista colombiano y le dio la mano, felicitándolo por el esfuerzo hecho.

Egan Bernal sigue siendo el líder del Giro de Italia 2021, superando por 14 segundos a Remco Evenepoel (Quick Step). Por su parte, Aleksander Vlasov (Astana) continúa en la tercera posición, cerrando el podio.

🚴 Giro d’Italia 2021

Cymal 10 | Stage 10https://t.co/iN5CNV5g0o

Narvaez yn cipio'r bonws o 3" ar y wib ganolig!

That was close! Great work from Narvaez to pick up the 3 second bonus!#Giro pic.twitter.com/0434aXDKAF

