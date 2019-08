Rodríguez subió a la tarima en la que se le rindió homenaje a Egan Bernal por ganar la ronda gala y recibió de manos de su pupilo la prenda blanca que lo acreditó como el mejor sub-26 de la carrera.

Luego de tener la camiseta en su poder, el entrenador le dedicó unas palabras y hasta un par de consejos: “Lo hicimos con cariño y sin pensar lo que iba a ser hoy. Solo le digo que no vaya a cambiar nunca y que siga el mismo porque todos estos niños quieren ser como usted”.

Finalmente, le dio un mensaje a los fanáticos de Bernal: “Cuando no gane, no le digan nada, déjenlo ser feliz”.

En video, el regalo de Egan a su entrenador:

