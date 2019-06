green

Bernal, que luego de la salida de su jefe de filas Geraint Thomas luego de una peligrosa caída, quedó al mando del Team Ineos (antiguo Sky) y no defraudó.

Faltanto 1,5 kilómetros para la primera etapa verdaderamente de alta montaña y con final en cuesta, Bernal atacó al grupo de favoritos (Rui Costa, Domenico Pozzovivo, Rohan Dennis, Marc Soler y Fabio Aru, entre otro) con un arranconazo que nadie pudo neutralizar, y se fue en busca del puntero de la etapa Antwan Tohoek.

A Bernal le faltaron tan solo 17 segundos para alcanzar al holandés, pero fue suficiente para subirse al primer lugar de la clasificación general, en la que lo escoltan el australiano Rohan Dennis, del Bahrain Merida, a 12 segundos, y el austriaco Patrick Konrad, del Bora-Hansgrohe, a 29 segundos del colombiano.

“Ya me habían avisado que Egan había salido del grupo y por ello me mantuve mirando hacia atrás, porque él me venció el año pasado en el Tour de California y no quería que eso se volviera a repetir”, dijo un eufórico Tohoek, entrevistado por los organizadores de la prueba y citado por Cycling News.

El ataque fulminante de Egan Bernal (a quien la transmisión oficial en inglés se refiere como ‘el colombiano volador’) da para pensar que llega al Tour de Francia en un excelente estado físico y mental, más cuando se especula con la posibilidad de que el defensor del título del 2018 Geraint Thomas no esté al 100 %, si se tienen en cuenta el número de kilómetros recorridos este año y la estrepitosa caída que sufrió hace algunos días en la Vuelta a Suiza, en la que se golpeó fuertemente la cabeza.

La prueba en el país helvético terminará el domingo, también con una etapa de alta montaña, y aún falta una contrarreloj de 19,1 kilómetros en terreno llano, el sábado. La de este viernes será una etapa de montaña.

Estos son los resultados de la etapa:

Las siguientes son las posiciones en la clasificación general: