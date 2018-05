“Lo hemos decidido después de (el rotundo triunfo por más de un minuto 20 segundos en) California”, aseguró a Marca el agente de Bernal, Giussepe Acquadro, durante la salida de la contrarreloj de este martes en el Giro de Italia.

El empresario señaló al diario español que aunque el plan inicial era que su primera carrera de tres semanas fuera La Vuelta a España, se infirió que allí Egan “iba a tener más presión que en el Tour porque muchas miradas se fijarían en él y tendría responsabilidades de líder”.

El artículo continúa abajo

“Al ir al Tour de Francia a la sombra de Chris Froome, el chico podrá correr más tranquilo, hacer su carrera, trabajar y aprender. Si se le ve por delante, fenomenal, pero no tendrá ninguna presión”, indicó Acquadro respecto del joven maravilla del ciclismo colombiano, que esta temporada se coronó campeón del Tour de California y de la carrera Colombia Oro y Paz; subcampeón del tour de Romandía y campeón de los jóvenes en las 3 carreras mencionadas, además de la Santos Tour Down Under, en Australia.

Pese a lo asegurado por Marca por el mánager del zipaquireño, el director deportivo del equipo Sky aseguró a ESPN que la nómina para el Tour todavía no está definida, aunque tampoco descartó al colombiano, y que la formación se decidirá después de que se corran la Vuelta a Suiza y el Critérium du Dauphiné, esta última donde estará Bernal.