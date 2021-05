green

Luego de terminar en el primer lugar de la ‘corsa rosa’, el jefe de filas del equipo Ineos explicó cómo administró la ventaja que tenía en la contrarreloj de 30,3 kilómetros planos en la que sus oponentes no lo pudieron desbancar.

“Me enfoqué en mi esfuerzo, sabía que no me debía equivocar, ni cometer errores; sabía en qué zonas podía desarrollar más potencia y me cuidé en las curvas, fue una ‘crono’ que pude disfrutar”, apuntó en la transmisión oficial.

Además, Egan Bernal destacó el acompañamiento que sus compatriotas le dieron en las calles de Milán, donde se bajó el telón del Giro de Italia.

“Vi muchas banderas de Colombia en el camino, estaban apoyándome y gritando mi nombre. Esto es algo que no se puede describir, es grandísimo”, manifestó.

Y cerró su declaración con un aviso para los capos del lote internacional, pues les avisó que regresó a sus mejores días.

“Es mi segunda grande, mi primer Giro y es muy especial. Volví al juego después de 2 años sin estar en buena forma en una gran vuelta”, concluyó.

Además de la general, Bernal se coronó campeón de jóvenes y por equipos; y quedó segundo en la clasificación de la montaña y quinto en la de puntos.

Ahora, el zipaquireño tomará un tiempo de descanso para seguir atendiendo las dolencias de su espalda, por lo que no participará en el Tour de Francia y posiblemente será baja en los Juegos Olímpicos, por lo que su siguiente competencia grande sería la Vuelta a España.