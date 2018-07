El listado de 8 corredores lo completan una nómina de lujo: el polaco Michael Kwiatowski, el español Jonathan Castroviejo, el italiano Gianni Moscon, el holandés Wout Poels y el británico Luke Rowe.

En la publicación, aunque no significa nada por ahora, aparece Egan Bernal exactamente debajo del nombre de Froome, lo que haría pensar que será segundo a bordo, pero por ahora eso no está confirmado.

We’re excited to announce our lineup for #TDF2018, with the big race kicking off on Saturday:@chrisfroome @Eganbernal @jcastroviejo @kwiato @GianniMoscon @WoutPoels @LukeRowe1990 @GeraintThomas86

📰 > https://t.co/naEeowLyyU pic.twitter.com/unQhbuOCVc

— Team Sky (@TeamSky) 3 de julio de 2018