Efraín Juárez se cotizó en el mercado internacional, luego de ganar dos títulos con Atlético Nacional en menos de un semestre, pues el técnico azteca asumió las riendas del equipo cuando la temporada ya había iniciado, para después responder con el bicampeonato: Liga y Copa BetPlay.

Ahora bien, luego de varias semanas de descanso y negociaciones, finalmente, Juárez firmó con Pumas Unam, de México, club del que es canterano y en el que debutó como profesional.

(Vea también: [Video] Colombiano le metió cabezazo a compatriota en la Kings League y le rompió la cara)

En la conferencia de prensa, Juárez agradeció la confianza de los directivos por permitirle dirigir al club de sus amores, teniendo en cuenta la necesidad de la institución de obtener buenos resultados deportivos.

“Todavía hoy sigo con sentimientos encontrados, muy bonitos. Esa es la verdad. Cuando pasas tanto tiempo en Pumas, sabes y entiendes lo que es esto, y luego tener la oportunidad de salir, experimentar, pasar cosas buenas y cosas malas, como todo en la vida y regresar a un lugar que te sientes como en casa, no tiene precio”, dijo.

De hecho, el estratega mexicano se quebró durante la rueda de prensa, al manifestar su emoción por volver a Pumas de Unam.

“Me fui de esta institución en 2010 y hoy regreso con el mismo sentimiento que tenía como cuando me fui, cuando venía a entrenar con el sueño de ser jugador profesional. Puedes darte cuenta del crecimiento en infraestructura, edificios y canchas de primer nivel, personas de primer nivel, gente que entiende qué es esto. Un sentimiento, no lloro mucho, pero se me quiebra la voz, ahora que me pongo a pensar. Casa es casa siempre”, precisó.