Con 32 años de edad, Edwin Cardona atraviesa por un gran momento deportivo en Atlético Nacional, pues regresó al club de sus amores y levantó tres títulos: Liga, Copa y Superliga.

El volante arrancó con pie derecho el 2025 y es uno de los pilares del conjunto ‘Verdolaga’, que aún no conoce la derrota en este año. De hecho, contra Santa Fe, el ’10’ marcó de penalti y fue clave para el 2-2 final.

(Vea también: Arquero de Llaneros, sin asco, habló sobre jugadores de Millonarios: “Están caga…”)

Justamente, en la zona mixta del estadio El Campín, Cardona habló con Pulzo Deportes y reaccionó a uno de los videos ‘random’ que ‘valen oro’ en el FPC: cuando era jugador de Santa Fe en 2012 y habló de su peinado y de los piropos que le echaban las mujeres.

“Es un peinado que siempre he usado y me gusta… Uno recibe piropos, pero toca manejar estas cosas porque uno tiene familia. Cuando me dicen papacito, que qué lindo conocerte y esas cosas, pues uno se siente bien porque bonito que lo admiren, pero uno tiene pareja y toca respetar eso”, dijo Cardona en aquel entonces, en ‘Pelotas calientes’.

Ahora, más maduro y con una carrera consolidada, Edwin Cardona no pudo contener la risa al verse y expresó en los micrófonos de Pulzo: “Jajaja. No voy a opinar. Ya no… Me molesta mucho mi hija. Estaba muy joven. Yo creo que de eso aprende uno… Ya no [le dicen papacito] Jajaja”.

Lee También

Qué dijo Edwin Cardona sobre empate entre Santa Fe y Nacional

“La cancha un poco pesada, creo que merecíamos un poco más, pero son los partidos. Ahora a descansar y pensar en el domingo, que es muy importante. Me quedo con la entrega del equipo”, dijo en Pulzo Deportes.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.