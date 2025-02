Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

Atlético Nacional visitó, el pasado miércoles, El Campín y sacó un empate 2-2 frente a Santa Fe. Uno de los hombres que anotó en la visita fue el mediocampista Edwin Cardona, quien convirtió una pena máxima, para empatar parcialmente el juego 1 a 1.

En el gramado del ‘Coloso de la 57’, ‘cardenales’ y ‘verdolaga’ dieron un gran espectáculo para el público con emociones de lado y lado. El ‘10’ de los verdes estuvo los 90 minutos en el campo y según el portal de estadísticas ‘Sofascore’, fue el jugador más destacado del partido.

(Vea también: Nuevos desmanes en El Campín: hinchas de Santa Fe descubrieron infiltrados de Nacional)

Sin embargo, en la zona mixta, Cardona tuvo un cruce con un periodista que le preguntó: “Usted qué le diría a las personas que dicen que usted ya está retirado”. Con evidente molestia, el creativo respondió de forma tajante.

“¿Qué quiere que le responda? No sé usted qué quiere que le responda. ¿Tú lo estás diciendo o quién lo ha dicho?… ¿Quién? Fuimos campeones tres veces en menos de 53 días. Hicimos un gran semestre y ahora en 180 minutos las estadísticas no mienten. No es porque sea soberbio y agrandado”, fueron las palabras que pronunció el antioqueño.

Acá el video con lo sucedido:

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.