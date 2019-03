Edwin Cardona expresó en Fox Sports que Mateus Uribe se equivocó al decir que cuando estaba en Colombia solo conocía al América de México y no a Chivas de Guadalajara, su clásico rival, declaración que reafirmó después del último clásico entre ambos conjuntos, duelo en el que América ganó 2-0 y avanzó a las semifinales de la Copa MX.

“Hubo una frase que Mateus no tuvo que haber dicho y que está mal… No te puedes poner a decir que solo conoces un equipo. Si es así, entonces para qué ir a México si no conoces la liga. Uno va a una liga en la que conoce a todos los equipos”, indicó Cardona inicialmente.

Y añadió que no está bien menospreciar a los rivales: “Es falta de respeto hacia todos los clubes; si yo en Colombia solo conociera el América, no vendría a jugar a México porque contra quién voy a jugar. No te puedes poner a hablar así porque para nadie es un secreto lo que significa Chivas a nivel mundial. A donde va, Chivas llena el estadio”.

“Creo que uno tiene que dejar de hablar y ponerse a jugar porque esto no dura para toda la vida”, concluyó.

En video, las palabras de Cardona (a partir del minuto 1:14):

Acá, el último trino de Mateus Uribe:

Todavía no las conozco 👂vamos águilas 🦅 — Matheus Uribe (@matheus_uribe8) March 14, 2019