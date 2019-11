El conocido relator emitió esa opinión en la reciente edición del programa ‘Saque Largo’, de Win Sports. Allí, los panelistas debatieron si el entrenador de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, debía convocar para los amistosos de noviembre a Juan Fernando Quintero y el delantero Rafael Santos Borré, teniendo en cuenta que ellos se están preparando en su equipo, River Plate, para la final de la Copa Libertadores.

Evaluando una posible ausencia de Borré en el caso de que Queiroz prefiera que él no pierda terreno en el equipo argentino, Eduardo Luis postuló dos nombres como convocables ante la ausencia por lesión de Falcao García y Duván Zapata: Teófilo Gutiérrez y Michael Rangel.

A la pregunta del periodista Steven Arce “¿Si no es Borré, quién?, Eduardo Luis argumentó:

“Yo les tengo dos nombres. Uno más que el otro. Si no es Borré, Teófilo, el número uno. ¿Van a sacar a ‘Teo’? No está Falcao, no está Duván, no está Borré, ¿no llamas a ‘Teo’? Le tengo otro nombre. Si ‘Teo’ tampoco es, estamos buscando un 9: Michael Rangel. Es un jugador convocable a la Selección Colombia. Necesitamos un 9 grandote, pivoteador y que haga goles. ¿No es Michael Rangel?”.