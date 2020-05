green

Iván Mejía llegó al asunto cuando en una entrevista concedida a Colmundo Radio fue consultado sobre cómo vive después de su retiro de los medios de comunicación

“Me siento satisfecho por lo que conseguí y por el cariño de la gente. No me siento viudo de nada, hice lo que quería hacer. Trabajé durante 50 años de una manera honesta y me fue bien, al punto que pude decir me retiro”, contestó inicialmente.

Luego dio el varillazo: “Tengo con qué desayunar, almorzar y comer… si Carrasquilla no nos quita las pensiones. Ese señor es un bárbaro, ya le metió IVA a las pensiones”.

Y agregó: “Ese señor [Alberto Carrasquilla] no sabe cómo más joder a la clase media todos los días. ¡Qué bárbaro, por Dios!”.

Mejía, que actualmente vive en Cartagena, también apuntó que por ahora no piensa regresar a la actividad periódistica, que ha recibido muchas propuestas laborales y que la única que estuvo a punto de aceptar fue de La W Radio, que lo quería unir con Hernán Peláez. Sin embargo, aclaró que no hubo acuerdo porque no le iban a pagar lo que pidió.

