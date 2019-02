El capitán del Independiente de Medellín puso la cara ante los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al partido en el que su equipo se despidió del torneo continental a través de la definición por penales.

“Hay una realidad. No tenemos jerarquía para aprovechar estos partidos. No somos un equipo con jerarquía, no somos un equipo que sabe cuidar los resultados y los errores nos cuestan caro. Hoy erramos muchas situaciones de gol y me hago cargo”, concluyó Germán Cano con tono reflexivo.

El Medellín empató 1 a 1 contra Palestino, pero en la serie de penaltis falló dos de los tres cobros que ejecutó y vio cómo quedó eliminado con un 4 a 1 en el marcador. Esta es, en video, la autocrítica que hizo Cano de la eliminación de su equipo en la segunda ronda de la fase previa de la Libertadores: