Cabe recordar que, en su momento, el Bayern Múnich acordó con el Real Madrid una opción de compra por James Rodríguez valorada en 42 millones de euros y el préstamo del futbolista colombiano termina a mitad de año.

Y según As, basándose en información de un periodista del medio alemán Sport Bild, los dirigentes del Bayern no se ponen de acuerdo sobre qué hacer con James.

“Mientras Rummenigge seguiría estando a favor de atar a James, Hoeness se posicionaría en contra del fichaje ya que no estaría convencido de las prestaciones del ex del Real Madrid. […] Hoeness tiene las de ganar al no ser solamente presidente del club, sino también del consejo de vigilancia que tiene la última palabra en este tipo de operaciones”, detalló el diario español.

Hace unos días, el presidente Uli Hoeness aseguró que la decisión final será de Kovac. “No necesito un jugador que el entrenador no necesite”, dijo Hoeness que no parece propenso a gastar 42 millones por alguien que no es titular fijo, informó EFE.

Según la agencia de noticias, la eliminación en la Liga de Campeones ante el Liverpool, en dos partidos en los que Müller estuvo ausente por sanción, el empate ante el Friburgo y el primer tiempo ante el Heidenheim parecen haber cuestionado la posición del colombiano.

Hasta hace poco la situación de James parecía haberse despejado. Se había asentado en la titularidad y los tres tantos marcados en la goleada por 6-0 ante el Maguncia hicieron pensar que eso le daría definitivamente estabilidad y confianza.