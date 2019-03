Por lo tanto, el país no conocerá al campeón de la competencia después de las 10:00 a.m. hora colombiana, sino pasadas las 8:00 a.m.

El canal Claro Sports Colombia es el que tiene los derechos de transmisión de la competencia. Los aficionados al ciclismo que no estén suscritos al cableoperador Claro pueden ver la etapa en el canal de YouTube ‘Marca Claro’.

A la definición por el título llegan tres colombianos en los cuatro primeros lugares de la clasificación general. Miguel Ángel ‘Supermán’ López es el líder desde la etapa 4, mientras que Egan Bernal es tercero, a 17 segundos, y Nairo Quintana se encuentra en el cuarto lugar, a 25 segundos.

La jornada de este domingo tiene una extensión de 143 kilómetros y se llevará a cabo en Barcelona. El recorrido tendrá su parte final en un circuito en la ciudad catalana en el que sobresale el Alto de Montjuic, que está catalogado como de tercera categoría.

Se espera que allí sea donde Bernal y Quintana ataquen a López para quitarle el título de las manos. Sin embargo, para ellos no será nada fácil ya que el líder los superó con creces en montañas mucho más difíciles que la que tendrán mañana.