La fracción de este miércoles tendrá un recorrido de 160 kilómetros, que contarán en los que habrá 7 puertos de montaña (tres de primer categoría, dos de segunda y dos de tercera).

La meta de la etapa estará en la cima del exigente puerto conocido como La Planche des Belles Filles, que tiene una extensión de 10 kilómetros y en los dos últimos cuenta rampas del 20 % y el 24 % de gradiente. Esos dos porcentajes son de los más altos a nivel mundial.

La etapa se podrá ver en Colombia a través de dos canales: ESPN y Caracol. El canal deportivo internacional comenzará su transmisión a las 7:00 a.m. hora colombiana, mientras que Caracol lo hará a las 8:45 a.m. Sin embargo, los seguidores del canal colombiano podrán ver la etapa desde las 7:10 a.m. a través de la página web www.eltourporcaracol.com.

El puerto de La Planche des Belles Filles no le trae buenos recuerdos al colombiano Nairo Quintana. Esa montaña fue la misma en la que terminó la etapa 5 del Tour de Francia 2017 y, por su dureza, el boyacense perdió tiempo en meta con varios de los favoritos de ese año: 14 segundos con Chris Froome, 10 segundos con Romain Bardet, y 8 segundos con Rigoberto Urán y Alberto Contador.

En esa jornada de hace dos años, Quintana fue mejor que el británico Geraint Thomas por 6 segundos, quien para esa ocasión estaba vestido con la camiseta amarilla de líder de la competencia.

Este es el perfil de la etapa 6 del Tour de Francia: