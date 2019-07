Por condiciones climáticas, la organización del Tour de Francia cambió el recorrido de la última etapa competitiva de la carrera. El trazado para este sábado iba a ser de 130 kilómetros y tendría tres puertos de montaña, pero ahora es de 59 kilómetros, de los cuales 33 serán montañosos con el ascenso al puerto Val Thorens.

Menos de dos horas de esfuerzo separan a Egan Bernal del título histórico del Tour de Francia, el mismo que le ha sido tan esquivo al ciclismo colombiano.

La etapa de este sábado inicia a las 7:30 a.m. y se podrá ver en Colombia a través de los canales ESPN y Caracol. El primer medio de comunicación empezará su transmisión a las 6:25 a.m. hora colombiana, mientras que el canal nacional lo hará a las 7:00 a.m. De todas maneras, los aficionados que estarán frente a la pantalla para no perderse la muy probable hazaña del ciclista de 22 años la podrán ver de principio a fin.

Este sábado se define el título del Tour de Francia. En la etapa del domingo el pelotón de la carrera no disputará nada y simplemente llegarán a París para las diferentes premiaciones.

Así quedó el recorrido de la etapa de este sábado en el Tour: